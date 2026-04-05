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Cronaca

Parapendii si scontrano in volo, albero salva pilota

Un cinquantenne è rimasto sospeso a dieci metri d’altezza
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Attimi di apprensione ieri sera nei cieli sopra Travesio, dove due parapendii si sono scontrati poco dopo il decollo dal Monte Valinis. L’impatto, avvenuto intorno alle 19.30, ha fatto perdere il controllo a uno dei piloti, un italiano di circa 50 anni, che è precipitato rimanendo però sospeso su un albero a una decina di metri da terra.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Maniago, insieme ai Vigili del fuoco e al personale sanitario. Dodici i soccorritori impegnati nelle operazioni, che hanno raggiunto l’uomo con tecniche di tree climbing, assicurandolo e calandolo al suolo in sicurezza.

Illeso invece l’altro pilota, riuscito a riprendere il controllo del mezzo dopo il contatto in volo. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell’incidente, il cinquantenne è stato recuperato senza conseguenze. L’intervento si è concluso poco prima delle 22.

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