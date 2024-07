Scontro Riccardi – CGIL sulla sanità regionale

L’indagine della Cgil non considera le annualità della pandemia, la carenza di personale e la bassa incidenza in regione del privato accreditato. L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi risponde così ai dati sul sistema sanitario presentati ieri dal sindacato, dai quali risulta come, tra il 2018 e il 2023, le prestazioni di medicina specialistica e attività di laboratorio siano calate di 100mila unità, ovvero del 14%, e la tempistica della loro erogazione si sia notevolmente allungata.

Per Riccardi, la Cgil si è limitata a raffrontare gli estremi del periodo considerato, senza tenere conto della flessione dovuta alla pandemia. Per quanto riguarda le prestazioni ambulatoriali, al netto di analisi di laboratorio e visite di controllo, erano un milione 226mila nel 2019, per passare a meno di un milione nel 2020 e risalire fino un milione 237mila l’anno scorso. Lo stesso andamento si ritrova nei numeri degli interventi chirurgici programmati, passati da quasi 21mila del 2019 ai 16mila del primo anno di pandemia e agli oltre 21mila del 2023.

Riccardi non nasconde le difficoltà rilevate tra il 2020 e il 2023, dovute a diversi fattori, come il pensionamento del personale e allontanamento dalle professioni sanitarie, medici di medicina generale compresi, per bassa retribuzione e e ritmi di lavoro stressanti.

Infine, per quanto riguarda le liste d’attesa, il Fvg sconta la presenza esigua, tra le più basse d’Italia, del privato accreditato. “La percentuale di tali strutture è tale – scrive Riccardi – da non riuscire, assieme a quelle pubbliche, a far fronte al bisogno espresso: questo è uno dei motivi determinanti la fuga extraregionale che a noi costa molto cara. Le Aziende sanitarie – conclude – hanno adottato a fine giugno un nuovo regolamento. Qualora la struttura pubblica non riuscisse a evadere la richiesta secondo la priorità espressa – conclude – il cittadino potrà rivolgersi a una struttura privata accreditata”.