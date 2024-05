Scontro salvezza: tv, sedie e tavolini fuori dai bar per tifare Udinese

Sarà un rito collettivo. Lo scontro salvezza tra Frosinone-Udinese, fondamentale per la permanenza in serie A, si potrà vivere in compagnia di amici e altri tifosi anche all’esterno dei bar di Udine. Questa mattina il sindaco Alberto Felice De Toni ha firmato l’ordinanza annunciata ieri per assistere all’aperto la delicata sfida di domenica 26 maggio ed evitare l’eccessivo affollamento in bar, ristoranti o pub.

Visto il decisivo incontro di campionato, che per i friulani consentirebbe di raggiungere il trentesimo anno consecutivo nella massima serie, il primo cittadino ha firmato l’autorizzazione che consente ai pubblici esercizi di posizionare all’esterno dei locali monitor, tv, sedie e tavolini per trasmettere la partita.

Il volume audio dovrà comunque essere contenuto e rispettare i limiti previsti dal Piano Comunale, senza arrecare disturbo alla quiete pubblica. Saranno gli agenti della Polizia locale e le forze di polizia a far rispettare le disposizioni.

In alto un ritrovo tra tifosi all’osteria ‘Brando’ nel 2020