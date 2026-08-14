Scontro scooter-macchina, motociclista sbalzato per 15 metri

Grave incidente stradale oggi pomeriggio, lungo la statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Fontanafredda. All’altezza dell’albergo Gigi, per cause ancora in corso della polizia locale, un maxi scooter è entrato in collisione con un’autovettura.

L’impatto è stato violento: il motociclista è stato sbalzato dalla sella della sua moto, volando per circa 15 metri prima di rovinare pesantemente a terra. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Dopo le prime cure sul posto, hanno trasportato il ferito in condizioni gravi all’ospedale di Pordenone.