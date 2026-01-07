Scontro sugli sci, due feriti: 32enne elitrasportato

E’ di due feriti – di cui uno elitrasportato all’ospedale di Udine – l’incidente che si è verificato oggi sulle piste innevate di Piancavallo. Per cause in corso di accertamento, due uomini si sono scontrati mentre stavano sciando. L’impatto è stato violento, con uno dei due – un 32enne della Repubblica Ceca – che ha riportato traumi al torace e al dorso. Fortunatamente il casco, che è rimasto integro, gli ha protetto la testa. Traumi minori, invece, per l’altro sciatore che è stato condotto con l’ambulanza all’ospedale di Pordenone.