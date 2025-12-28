Scontro tra ambulanza e auto, coniugi restano gravi

Restano gravi le condizioni dei due coniugi di Porcia che ieri mattina sono rimasti coinvolti nell’incidente stradale avvenuto in viale Venezia, a Pordenone, dopo che l’auto sulla quale viaggiavano è stato centrata da un’ambulanza. Nel mezzo di soccorso c’erano un medico, un’infermiera e un oss.

L’ambulanza, che stava percorrendo la Pontebbana con lampeggianti e sirene attivati, avrebbe centrato l’utilitaria sulla quale viaggiava la coppia e che usciva da una strada laterale. L’impatto è stato violento, con la macchina che è stata scaraventata contro il guardrail.

Marito e moglie sono rimasti gravemente feriti. Lui è stato condotto all’ospedale di Pordenone, lei, dopo essere stata intubata, è stata elitrasportata nel nosocomio di Udine. Lievemente contuso, invece, l’equipaggio del mezzo di soccorso.

Entrambi i veicoli incidentati sono stati posti sotto sequestro dalla polizia locale.