Scontro tra auto, due feriti

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, alle 15.50, in via Gortani a Codroipo. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto (una Mini e una Golf). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario per soccorrere le due persone che si trovavano alla guida dei mezzi coinvolti: una ha riportato un trauma facciale ed è stata condotta in ospedale; l’altra, invece, è stata medica sul posto.

Sono stati gli stessi pompieri, poi, a mettere in sicurezza le due macchine e il luogo del sinistro.