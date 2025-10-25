Scontro tra auto e bici all’incrocio: 34enne in condizioni serie

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Pordenone tra via Nuova di Corva e via Mestre. Per cause in corso di accertamento dei carabinieri, si sono scontrate una Citroen C2, condotta da una 64enne di Azzano Decimo, e una bici in sella alla quale c’era un 34enne di Pordenone.

La conducente della macchina, secondo i primi rilievi, avrebbe omesso di dare precedenza alla bici che stava impegnando l’incrocio sulla pista ciclabile. Dopo l’impatto, il 34enne, soccorso da personale sanitario, è stato condotto in condizioni serie all’ospedale di Pordenone. Sanzionata, invece, la conducente della Citroen.