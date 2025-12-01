Scontro tra auto e camion a Udine, ferito un anziano

Un anziano è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia dopo un violento incidente avvenuto poco prima delle 18 in via Lumignacco, alle porte di Udine sud. L’uomo era rimasto incastrato nella sua Renault Clio, finita sotto il semirimorchio di un tir con targa slovena dopo aver colpito la fiancata di un camion, per cause ancora da accertare. I vigili del fuoco del Comando di via Popone sono riusciti a liberarlo dall’abitacolo e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto.