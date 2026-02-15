Scontro tra auto e furgone a Gemona, feriti due coniugi

Ennesimo incidente stradale all’incrocio tra le vie Cavazzo e Majano a Gemona. Ieri sera, alle 20, per cause in corso di accertamento dei carabinieri, si sono scontrati un’auto, nella quale viaggiavano marito e moglie, e un furgone. Nel tremendo impatto marito e moglie sono rimasti incastrati nel veicolo. Entrambi, non senza difficoltà, sono stati liberati dai vigili del fuoco del distaccamento di Gemona e affidati alle cure del personale sanitario sul posto con ambulanza ed elisoccorso.

Nello scontro ad aver aver avuto la peggio è stata la donna che, comunque, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il conducente del furgone, che risiede a Bordano.