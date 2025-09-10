  • Aiello del Friuli
Scontro tra auto e mezzo ferroviario a Cervignano, feriti due anziani

L'incidente a un passaggio a livello di Scodovacca ha interrotto il traffico ferroviario tra Venezia e Trieste. La circolazione è stata ripristinata dopo alcune ore
Giancarlo Virgilio
Giancarlo Virgilio

Paura questa mattina a Scodovacca di Cervignano, dove un’auto e un mezzo di manutenzione ferroviaria si sono scontrati al passaggio a livello posto in via Lino Stabile. L’incidente, avvenuto intorno alle 10:55, ha coinvolto una coppia di anziani a bordo di una Citroën, che sono rimasti feriti in modo non grave. Soccorsi dai sanitari, sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Palmanova.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio della polizia ferroviaria e della polizia locale di Cervignano. Secondo le prime ricostruzioni, l’autovettura sarebbe entrata in collisione con un carrello adibito alla manutenzione della linea elettrica che stava operando sul binario in direzione Venezia.

L’impatto ha causato la sospensione immediata del traffico ferroviario in entrambe le direzioni sulla linea Venezia-Trieste. Per gestire i disagi dei passeggeri, sono stati attivati dei bus sostitutivi. La situazione è tornata alla normalità solo alle 13, dopo la rimozione dei veicoli. I disagi sono stati notevoli, con tre treni regionali cancellati, quattro limitati e due deviati. L’incidente ha causato ritardi fino a 40 minuti per un Intercity e fino a 15 minuti per altri treni regionali.

