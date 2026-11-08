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Scontro tra auto e moto, ferito il motociclista

Biker a terra a Mossa
Redazione
Autore: Redazione

Un motociclista è rimasto ferito nello scontro con un’auto avvenuto oggi, intorno alle 18, in via Olivers a Mossa. All’arrivo dei Vigili del fuoco di Gorizia, il motociclista era a terra. Parte della squadra gli ha prestato le prime cure in attesa del personale sanitario, che lo ha poi preso in carico, mentre gli altri operatori mettevano in sicurezza i mezzi coinvolti.

Concluso il soccorso al ferito, i pompieri hanno completato la messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente. Sul posto anche i Carabinieri. Al momento non sono note le condizioni del motociclista ferito

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