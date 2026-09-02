Scontro tra auto e moto sulla Pontebbana, feriti due coniugi

Un incidente stradale si è verificato questa mattina, poco dopo le 10.30, lungo la Statale 13 Pontebbana, all’altezza della frazione di Cornadella nel comune di Sacile. Ad impattare con violenza sono state una Bmw e una motocicletta con a bordo una coppia di sessantenni residente a Vittorio Veneto.

I due coniugi si trovavano in viaggio insieme ad un gruppo di amici bikers ed erano diretti verso Aquileia. L’autovettura, alla cui guida c’era un anziano, stava uscendo dall’area di servizio Peron Service quando la moto, che procedeva lungo l’arteria principale, non è riuscita ad evitare il contatto, andandovi a impattare contro.

A seguito del fortissimo urto, l’uomo alla guida del mezzo a due ruote ha riportato un importante trauma alla spalla, mentre la moglie, che viaggiava sul sedile passeggero, è stata sbalzata dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche ai soccorritori.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: la centrale sanitaria ha inviato sul posto, in codice rosso, un’ambulanza e l’automedica, richiedendo contestualmente anche l’intervento dell’elisoccorso e dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale e dei veicoli coinvolti. Dopo le prime cure prestate per stabilizzarne i parametri, entrambi i coniugi sono stati trasportati all’ospedale di Pordenone.

I rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità sono stati affidati agli agenti della Polizia Locale.