Scontro tra Ducati e Punto, motociclista ferito: elitrasportato

Due gravi incidenti stradali, con altrettante moto coinvolte, si sono verificati oggi tra Prata di Pordenone e Fagagna.

Il primo è avvenuto, questa mattina, nella frazione di Villanova. Per cause in corso di accertamenti dei carabinieri del Radiomobile di Sacile, in via Casali Nogherate si sono scontrate una moto Ducati, in sella alla quale c’era un 46enne del posto, e una Fiat Punto al volante della quale c’era un 89enne, anch’egli di Prata.

L’impatto è stato violento, con il motociclista che, dopo essere stato sbalzato, è rovinato a terra. Sul posto i vigili del fuoco con ambulanza, automedica ed elisoccorso. Il 46enne è stato trasportato in volo all’ospedale di Udine in condizioni serie: avrebbe riportato la frattura del bacino ed altri traumi minori.

Il secondo è successo oggi pomeriggio a Fagagna, in via Spilimbergo, in prossimità di un incrocio. Due motociclisti in sella sulla stessa due ruote, dopo un violento urto con una macchina, sono stati sbalzati per alcuni metri. Sul posto vigili del fuoco, personale del 118 e i carabinieri. Entrambi sono stati condotti, in condizioni serie, all’ospedale di Udine.