E’ di una donna ferita, condotta all’ospedale Santa Maria degli Angeli per accertamenti, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, a Pordenone, tra le vie Matteotti e Molinari. Per cause in corso di accertamento della polizia locale, a scontrarsi, poco prima delle 11, sono state due auto. Sul posto è giunto personale sanitario che ha provveduto a prestare le prime cure ad entrambe le conducenti. Mentre una è stata trasportata con l’ambulanza all’ospedale, l’altra non ha riportato ferite o contusioni.