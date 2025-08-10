Scontro tra due auto, code e disagi sulla A23

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un tamponamento tra due auto ha causato lunghe code e rallentamenti questa mattina lungo la A23, in direzione Tarvisio, poco prima dello svincolo di Gemona del Friuli. Lo scontro si è verificato verso le 11 e ha coinvolto i mezzi di due famiglie austriache, di rientro dalle proprie vacanze. Ad ad avere la peggio 2 delle 4 persone che si trovavano a bordo della vettura davanti, che hanno subito colpi di frusta e alcune contusioni. Ad evitare il peggio, però, le cinture, che erano regolarmente agganciate.

In attesa dei soccorsi, a prestare le prime cure è stato un medico austriaco che transitava lungo la A23 in sella alla sua moto. Dopo l’allarme lanciato al Numero Unico 112, sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale per tutte le verifiche del caso.