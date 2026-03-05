Scontro tra due auto coinvolge pedone: grave una donna

Grave incidente nel pomeriggio lungo la SP28 ad Artegna. Per cause in corso di accertamento due automobili si sono scontrate e nell’impatto è rimasto coinvolta una giovane di 40 anni che si trovava vicino alla carreggiata: la donna è stata sbalzata oltre il guardrail.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Le condizioni dei feriti e la dinamica dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. L’area è stata messa in sicurezza per consentire i soccorsi. La donna è stata trasferita all’ospedale di Udine con gravi ferite agli arti inferiori.