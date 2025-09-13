Scontro tra due auto e un camper sulla A23, tre feriti

E’ di tre feriti lievi il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 11.20 di oggi sulla A23, in direzione nord all’altezza del confine di Stato. A essere coinvolte due vetture e un camper di una famiglie austriache, di rientro dalle vacanze estive. Fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto incastrato e solo una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di di Tarvisio, i sanitari del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi e la gestione del traffico.