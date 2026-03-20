Scontro tra due auto e un furgone all’incrocio, ferita una donna

Incidente stradale, questa mattina, a Fiume Veneto. Per cause al vaglio della polizia locale, all’incrocio tra le vie Leopardi e Bassi si sono scontrati due auto e un furgone. Una Hyundai è finita ruote all’aria e la conducente, una 30enne, è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco. E’ stata poi condotta all’ospedale di Pordenone con l’ambulanza, nonostante fosse atterrato l’elisoccorso.

Illesi invece il conducente del furgone Volkswagen della concessionaria Peressini e il 25enne al volante di una Toyota Yaris.