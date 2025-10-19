Scontro tra due auto in A23, caos in galleria

Un incidente stradale, tra due auto, è avvenuto oggi pomeriggio in A23. Per cause in corso di accertamento della Polstrada, si sono scontrate due auto nella galleria Lago in comune di Trasaghis. La viabilità, in quel tratto, è andata in tilt. I mezzi in transito verso Tarvisio sono stati fatti uscire obbligatoriamente a Gemona. Le conducenti di entrambi i veicoli, ferite, sono state condotte all’ospedale. Non sono in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ambulanza ed elisoccorso.

A Pasiano di Pordenone, sempre oggi pomeriggio, un’auto è andata a fuoco dopo essersi scontrata con un’altra vettura. Gli occupanti sono usciti prima che le fiamme la divorassero. L’incendio è stato spento dai pompieri.