Scontro tra furgone e motocarro, un ferito

Il conducente di un motocarro è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 11 di oggi in località Gabria, nel comune di Savogna d’Isonzo. Per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un furgone e, dopo l’impatto, si è rovesciato su un fianco. L’uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco di Gorizia e affidato alle cure del personale sanitario. Concluso il soccorso, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza.