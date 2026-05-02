Scontro tra più auto a Lignano: vettura si ribalta, feriti

Incidente stradale poco prima delle 13 di oggi, sabato 2 maggio, lungo Viale Centrale a Lignano Sabbiadoro, dove si sono scontrati più veicoli. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del sinistro ci sarebbe una mancata precedenza: una BMW avrebbe urtato un’auto in transito, facendola ribaltare sulla carreggiata.

Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una vettura parcheggiata.

La scena si è presentata subito seria ai soccorritori, con un’auto finita ruote all’aria e persone ferite a bordo.

Ferito il conducente dell’auto che avrebbe causato l’incidente.

Sul posto sono intervenuti ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale.

I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, mentre i pompieri hanno messo in sicurezza l’area.

Agli agenti il compito di ricostruire con precisione la dinamica dello scontro