Scontro tra tre auto a San Vito al Tagliamento: sette feriti, pure due bimbi

Tre auto sono rimaste coinvolte nella tarda mattinata di oggi in un incidente stradale che si è verificato a San Vito al Tagliamento, nelle vicinanze dell’agriturismo Nonis. Il bilancio è di sette persone ferite, soccorse da due ambulanze, un elicottero e una automedica. A bordo di una delle vetture si trovava una famiglia composta da padre, madre e due bambini. In un’altra c’erano due uomini, nella terza una sola persona. Il più grave dei feriti è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. La mamma e i due figli sono stati portati all’ospedale di Pordenone con una ambulanza. L’altra ha provveduto al trasporto degli altri tre feriti sempre al Santa Maria degli Angeli. Nessuna delle persone ferite è in pericolo di vita.