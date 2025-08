Scontro tra tre mezzi a Lauzacco, ferita ragazza incastrata

E’ di una ferita lieve il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Strada Regionale 352, nel comune di Pavia di Udine, all’altezza di Lauzacco. Lo scontro ha coinvolto tre veicoli: un’auto, un furgone e un camioncino.

In seguito all’impatto, la giovane conducente della vettura Toyota coinvolta è rimasta intrappolata nel proprio mezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare la ragazza, che è stata poi affidata alle cure del personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. I Carabinieri si sono occupati dei rilievi e della gestione del traffico, che ha subito rallentamenti lungo l’arteria che collega Udine a Palmanova.