Scontro tra un furgone e un autoarticolato in A4, a Meolo Roncade: un morto

Il conducente di un furgone è morto a causa delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto poco dopo le 13.30 sull’autostrada A4 nel tratto a tre corsie tra Bivio A4/A57 e Meolo Roncade, in direzione Trieste. Nel sinistro – informa Autostrade Alto Adriatico – sono rimasti coinvolti un autoarticolato e il furgone. Ancora da chiarire la dinamica da parte delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, nel tratto c’erano rallentamenti, segnalati a più riprese dalla Concessionaria autostradale con i pannelli a messaggio variabile. Nonostante le indicazioni, il furgone, che percorreva la A4 in direzione Trieste, ha urtato a forte velocità l’autoarticolato che lo precedeva nella coda a tratti.