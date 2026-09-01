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Cronaca

Scontro tra un trattore e una moto, grave un giovane

L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio sulla sp 39, tra Codroipo e Varmo.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio lungo la strada provinciale 39 che collega Codroipo a Varmo. Lo scontro, avvenuto all’altezza di un essiccatoio in un tratto rettilineo che costeggia i vigneti, ha coinvolto una moto da cross Ktm e un trattore agricolo trainante un’imponente vendemmiatrice.

La dinamica dell’impatto è ancora al vaglio della polizia locale. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto – si tratta di un giovane – sbalzato violentemente dalla sella e finito a terra a diversi metri dal punto dell’impatto. Le sue condizioni sono apparse subito serie.

L’allarme è scattato immediatamente, allertando i sanitari del 118 che sono giunti sul luogo del sinistro con ambulanza ed elisoccorso. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ferito è stato trasportato in volo all’ospedale di Udine. Praticamente illeso il conducente del mezzo agricolo.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della carreggiata.

Spetta ora agli agenti della Polizia Locale ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, determinando eventuali responsabilità.

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