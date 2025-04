Scontro tra un’auto e una volante, due poliziotti in ospedale

Scontro nella serata di ieri tra un’auto della Polizia che stava procedendo in emergenza e una vettura. L’episodio è avvenuto in via Divisione Garibaldi a San Vito al Tagliamento. Secondo una prima ricostruzione – ma gli accertamenti sulla dinamica sono ancora in corso – il conducente dell’auto non si è accorto del sopraggiungere delle forze dell’ordine e ha svoltato colpendo in pieno la volante. I due poliziotti sono rimasti lievemente feriti e medicati in ospedale. Per loro 5 e 7 giorni di prognosi.