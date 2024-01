Scontro tra 5 veicoli sulla A4, due feriti

Scontro tra cinque lungo la A4. L’incidente è avvenuto verso le 13,00, un chilometro prima dell’uscita di Palmanova, in direzione Venezia, e ha occupato l’intera carreggiata. 12 le persone coinvolte, ma al momento risultano ferite solo due persone, fortunatamente in maniera non grave.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia stradale, i sanitari del 118, anche con l’elisoccorso regionale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico.

L’emergenza ha bloccato il traffico in direzione Venezia e ha creato una coda di 5 chilometri per chi proviene da Trieste . Dalle prime informazioni il sinistro non è grave è risultano due feriti leggeri. I mezzi di soccorso meccanico sono all’opera per rimuovere i mezzi. I transiti – come da previsioni della Concessionaria – sono particolarmente intensi nella direttrice Trieste – Venezia con code che si sono formate dalle 11 circa in ingresso alla barriera del Lisert.