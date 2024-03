Scooter centra auto in sosta: due feriti gravi

Grave incidente stradale questa sera a Castions di Zoppola. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, lungo la ex sp 6 uno scooter con in sella due persone si è schiantato con un’auto in sosta.L’impatto è stato violento e i due sono rovinati a terra. Immediato l’arrivo sul posto dei soccorritori. Personale sanitario ha rianimato una delle persone, che è stata poi trasportata in volo con l’elisoccorso, in condizioni gravi, all’ospedale di Udine. Gravemente ferita anche l’altra persona.