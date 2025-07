Un uomo e il figlio di dieci anni sono rimasti feriti stamattina nello scontro fra lo scooter sul quale viaggiavano e un’autovettura a Terzo di Aquileia.

Il bambino è stato portato in elicottero all’ospedale di Udine per le ferite riportate a una gamba; il padre è stato portato in ambulanza a Trieste.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i vigili del fuoco.