Scoperta discarica abusiva a San Dorligo della Valle

Una discarica abusiva di olii e componenti di veicoli, pericolosa per possibili problemi ambientali di suolo, sottosuolo e acque sotterranee, è stata scoperta dai Carabinieri in provincia di Trieste all’interno di un’area interamente recintata, dove è stato trovato anche un rudimentale prefabbricato e una gran quantità di parti meccaniche, pneumatici, vernici, oli esausti e due targhe di auto rubata. Nell’area c’era inoltre una trentina di veicoli, alcuni privi di anche di targhe e altri in stato di abbandono.

I Carabinieri della Stazione di San Dorligo della Valle e della Sezione Operativa della Compagnia di Trieste-Via Hermet, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Operativo Ecologico di Udine e del Nucleo Ispettorato Lavoro di Trieste, ieri mattina hanno effettuato un controllo nell’area di circa mille metri quadri, nel comune di San Dorligo della Valle in uso a un cittadino bosniaco di 47 anni. I militari da qualche settimana tenevano d’occhio la zona, anche in seguito a segnalazioni da parte di cittadini.

Al termine degli accertamenti, l’utilizzatore del fondo, peraltro privo di autorizzazione amministrativa alla locale CCIA per l’attività di autoriparazione, è stato denunciato per ricettazione, illecita gestione di rifiuti e gli è stata comminata una sanzione amministrativa di 10 mila euro; l’intera area è stata sequestrata così come il materiale illecito trovato, compresi i veicoli.