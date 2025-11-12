Scoperte tre monete d’oro nell’area del mercato dell’Aquileia tardoantica

Tre monete d’oro, rispettivamente coniate dagli imperatori Valente, Magno Massimo e Arcadio, e quindi databili alla fine del IV sec. dopo Cristo, sono state ritrovate nell’area del Fondo ex Pasqualis, posta all’estremità sud-orientale di Aquileia, da un’équipe dell’Università di Verona – Dipartimento di Culture e Civiltà, sotto la direzione di Patrizia Basso in collaborazione con Diana Dobreva, nel corso di una nuova campagna di scavo nella zona. Le tre monete ritrovate potrebbero essere doni dell’imperatore a qualche personaggio della corte, per celebrare ricorrenze particolari. Rinvenute sotto il piano pavimentale del portico di uno degli edifici del mercato, potrebbero essere state tesaurizzate in un momento di grave pericolo e poi mai più recuperate. Le indagini si sono protratte per tre mesi e hanno coinvolto una ventina di studenti, dottorandi e giovani dottori di ricerca dell’ateneo veronese e di altre università italiane e straniere, permettendo così di investigare più di 800 mq di terreno mai scavato in precedenza.