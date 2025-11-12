  • Aiello del Friuli
mercoledì 12 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Scoperte tre monete d’oro nell’area del mercato dell’Aquileia tardoantica
Lavoratori Base Aviano senza stipendio, da domani il finanziamento a tasso...
Documenta il degrado in via della Roggia e registra l’audio degli...
Magnifica aurora boreale immortalata da Piancavallo
Udine rilancia il welfare: patto tra Comune e sindacati per una...
Il Mirs accende l’interesse delle scuole: oltre 600 studenti ai laboratori...
Negli ultimi 2 anni piantumati 1.250 alberi a Udine, altri 500...
Gruppo Hera: il CdA approva i risultati del terzo trimestre 2025
Udine: sigillati ingressi antibivacco negli stabili dismessi di via Manzoni e...
Hydrogen Valley: Rosolen, rafforzare dialogo e completare associazione
Furono coniate dagli imperatori Valente, Magno Massimo e Arcadio

Scoperte tre monete d'oro nell'area del mercato dell'Aquileia tardoantica

Lo scavo è stato condotto dall'Università di Verona
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Tre monete d'oro, rispettivamente coniate dagli imperatori Valente, Magno Massimo e Arcadio, e quindi databili alla fine del IV sec. dopo Cristo, sono state ritrovate nell'area del Fondo ex Pasqualis, posta all'estremità sud-orientale di Aquileia, da un'équipe dell'Università di Verona – Dipartimento di Culture e Civiltà, sotto la direzione di Patrizia Basso in collaborazione con Diana Dobreva, nel corso di una nuova campagna di scavo nella zona. Le tre monete ritrovate potrebbero essere doni dell'imperatore a qualche personaggio della corte, per celebrare ricorrenze particolari. Rinvenute sotto il piano pavimentale del portico di uno degli edifici del mercato, potrebbero essere state tesaurizzate in un momento di grave pericolo e poi mai più recuperate. Le indagini si sono protratte per tre mesi e hanno coinvolto una ventina di studenti, dottorandi e giovani dottori di ricerca dell'ateneo veronese e di altre università italiane e straniere, permettendo così di investigare più di 800 mq di terreno mai scavato in precedenza.

