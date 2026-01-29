Scoperti compiti del 1944 durante i lavori alla scuola Nievo di Udine

Un fascio di fogli ingialliti, un inchiostro sottile, una grafia d’altri tempi. Un ritrovamento inatteso ha riportato alla luce alcuni compiti svolti dagli alunni della scuola elementare Ippolito Nievo di Udine nel 1944. La particolare ‘capsula del tempo’ è riemersa durante i lavori di efficientamento energetico eseguiti nell’istituto. I documenti scolastici, conservati con cura da un maestro in un vecchio quaderno, sono stati trovati tra le intercapedini dell’edificio. Non sono semplici esercizi, ma testimonianze che restituiscono voce a bambini vissuti ottant’anni fa, mentre fuori infuriava la guerra, scritte negli stessi spazi che oggi accolgono nuove generazioni nella scuola primaria di via Gorizia.

“Guardando questi fogli ingialliti, non vediamo solo dettati o esercizi di matematica, ma il lavoro di alunni che, mentre fuori il mondo era in fiamme, sedevano proprio dove siedono ancora oggi i nostri bambini”, commenta la dirigente dell’Istituto 5° Sara Cuomo. “Questo non è un reperto archeologico, è un messaggio che ci ricorda che la scuola è il luogo della speranza, il luogo dove si ‘scrive’ il futuro”.