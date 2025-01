Scoperti dai vicini prima di rubare in casa, ladri costretti a scappare

GUARDA IL VIDEO Tre tentativi di furto in abitazione sono stati denunciati ai carabinieri. Tutti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri a Barco di Pravisdomini. I ladri – tre uomini con l’accento dell’Est Europa – sono però stati messi in fuga dai vicini delle case che i malviventi di lì a poco, con la tecnica del foro sull’infisso, avrebbero colpito e, in un caso, dal proprietario che li ha incrociati mentre rientrava dal lavoro. Sul posto sono giunti i carabinieri del Radiomobile di Pordenone e i militari della stazione di San Vito. Ma dei ladri non c’era più traccia.