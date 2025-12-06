  • Aiello del Friuli
sabato 6 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Scoperti falsi alimenti made in Italy, tre arresti
Udine, dicembre ricco di iniziative al mercato coperto di Campagna Amica
Eagles da Brividi: un gancio di Berti regala la vittoria a...
Go 2025 passa il testimone a Oulu e Trencin, Ziberna: “E’...
Aquileia, esposta fino all’8 marzo la mostra “I bronzi di San...
Una notte con i carabinieri contro furti, truffe e spaccio
Emergenza freddo a Udine: raccolte coperte per i più fragili
Dramma migranti: Procura apre inchiesta; Trevisi: “restiamo umani”
Arrestati quattro ladri di borse griffate: recuperata l’intera refurtiva
Monfalcone: tentano raggiro per oltre 60 mila euro, arrestati
BUSINESS FVG


Cronaca

Scoperti falsi alimenti made in Italy, tre arresti

La merce proveniva dall'Africa e dal Medio Oriente
Redazione
Autore: Redazione

Il bilancio delle operazioni di controllo è di tre arresti, 80 persone identificate e 50 automezzi controllati.

Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di due distinti ordini di carcerazione emessi dalle Procura della Repubblica di Verona e di Udine, per pene a cinque di reclusione per ricettazione e a quattro anni per furto.  La terza persona è stata bloccata e portata in carcere in base a un mandato di arresto europeo per truffa.

Infine, i Carabinieri hanno scoperto prodotti alimentari posti in commercio come italiani, mentre in realtà provenivano dall'Africa e dal Medio Oriente. I titolari di tre negozi sono stati denunciati in stato di libertà per frode in commercio.

