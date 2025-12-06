Scoperti falsi alimenti made in Italy, tre arresti

Il bilancio delle operazioni di controllo è di tre arresti, 80 persone identificate e 50 automezzi controllati.

Gli arresti sono stati fatti in esecuzione di due distinti ordini di carcerazione emessi dalle Procura della Repubblica di Verona e di Udine, per pene a cinque di reclusione per ricettazione e a quattro anni per furto. La terza persona è stata bloccata e portata in carcere in base a un mandato di arresto europeo per truffa.

Infine, i Carabinieri hanno scoperto prodotti alimentari posti in commercio come italiani, mentre in realtà provenivano dall’Africa e dal Medio Oriente. I titolari di tre negozi sono stati denunciati in stato di libertà per frode in commercio.