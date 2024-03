Scoperto sul bus senza biglietto, picchia il controllore e tenta la fuga

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un cittadino rumeno di 31 anni è stato arrestato a Udine dalla Polizia di Stato dopo essere stato scoperto a bordo di un autobus senza biglietto. Il passeggero, alla notizia della multa, ha picchiato con calci e pugni il bigliettaio per poi tentare la fuga. L’uomo è stato raggiunto e fermato dall’autista del bus e dalla stessa vittima dell’aggressione, in attesa delle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto venerdì scorso alle 11, mentre il mezzo pubblico stava percorrendo viale Trieste.

Nonostante l’ira e la resistenza del rumeno, gli agenti della Voltante sono riusciti ad arrestarlo e a portarlo nelle camere di sicurezza della Questura. Il giorno seguente, il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto il trasferimento in carcere. Appreso quanto disposto nell’aula del Tribunale, l’imputato ha iniziato ad aggredire verbalmente i presenti, minacciandoli di morte, cercando inoltre di auto lesionarsi. Una volta sedate le sue intemperanze, il cittadino rumeno è stato condotto, non senza difficoltà, in via Spalato. Per il controllore sono stati refertati 10 giorni di prognosi per lesioni.