Scoperto commercio ‘fantasma’ di auto usate, vale 1,5 milioni

La Guardia di Finanza di Udine ha individuato una rete fantasma di commercianti di auto usate, facendo emergere transazioni economiche in contante, senza alcun tracciamento, per un milione e mezzo di euro. Sono stati individuati 5 evasori totali con un recupero a tassazione di oltre 600mila euro. Sono state denunciate 7 persone, con il blocco di erogazioni pubbliche per 100mila euro.

Le fiamme gialle di Palmanova hanno condotto un’articolata attività nei confronti di operatori del mercato della compravendita di auto usate, che utilizzavano canali social e passaparola. Tutti i passaggi di denaro erano completamente sconosciuti al fisco. L’incrocio e l’analisi di informazioni provenienti dalle banche dati della Finanza e gli annunci su internet hanno permesso di ricostruire l’intera filiera commerciale nell’arco di cinque anni. Oltre all’arricchimento illecito degli operatori commerciali, sono emerse anche l’indebita percezione del reddito di cittadinanza e diverse violazioni per trasferimenti di denaro contante oltre la soglia consentita per legge.