Scoperto con quattro migranti irregolari, arrestato

Un passeur di nazionalità è stato arrestato oggi al Valico di Rabuiese dalla polizia di Stato durante i controlli alla frontiera italo-slovena. L’uomo stava cercando di introdurre in Italia quattro migranti irregolari. A darne notizia è stata Nicole Matteoni, deputata e segretario provinciale a Trieste di Fratelli d’Italia. “Notizie come questa – ha commentato – dimostrano come la ripresa dei controlli alle frontiere, in sospensione agli Accordi di Schengen, sia una misura necessaria per la sicurezza nazionale e per la protezione della nostra comunità”.