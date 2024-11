Scoperto dal cane con la droga in tasca

La polizia ha arrestato un triestino per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’ultima giornata di controlli straordinari “Stazioni Sicure”, nel capoluogo giuliano, grazie anche alle unità cinofile della Guardia di Finanza, è stato intercettato un trentaduenne trovato in possesso di 30 grammi di cocaina, 14 di crack e 8 di oppiacei.

Il giovane, sceso da un treno proveniente da Venezia-Mestre, non è riuscito a sfuggire al fiuto di “Gaby”, uno dei cani antidroga delle fiamme gialle.

Sottoposto a perquisizione, con sé diversi quantitativi di cocaina, crack ed oppiacei.

Durante la successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di oppiacei, marijuana, semi di papavero ed un bilancino elettronico per la pesatura delle diverse sostanze.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato in quanto colto in flagranza di reato. L’accusa nei suoi confronti è di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.