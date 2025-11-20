Scoperto nascondere merce nelle tasche, tenta la fuga: arrestato

Per pochi euro di merce, un furto in un discount si è trasformato in una rapina impropria e in un immediato divieto di dimora in regione. La misura è stata applicata nei confronti di un cittadino marocchino di 23 anni per quanto avvenuto lunedì pomeriggio. Il giovane è stato fermato all’interno del supermercato Discount di via San Paolo, colto in flagrante da un addetto alla sorveglianza mentre occultava prodotti per un valore complessivo di poco più di 7 euro nelle tasche dei pantaloni.

Quando l’addetto lo ha bloccato, il 23enne ha strattonato e spintonato il vigilante per guadagnare la fuga. Benché dolorante, il sorvegliante lo ha inseguito, consentendo agli agenti delle Volanti di raggiungere e bloccare lo straniero.

Visti i precedenti specifici a suo carico, l’uomo è stato tratto in arresto per rapina impropria. All’esito dell’udienza di convalida, il cittadino marocchino è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.