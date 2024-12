Scoperto rubare, appicca incendio: identificato autore del rogo al Despar di Udine

Un uomo di 76 anni, residente a Udine, è stato denunciato dalla Polizia Locale a seguito dell’incendio appiccato all’esterno del Despar di via Cesare Battisti nel tardo pomeriggio del 15 novembre. Poco prima che le fiamme si propagassero, l’uomo era stato sorpreso dai dipendenti del supermercato occultare alcuni alimenti all’interno del supermercato. Per ripicca, una volta uscito, il cliente si vendicò dando fuoco ad alcuni cartoni posizionati vicino alle vetrine, pronti per essere smaltiti. . Ad evitare il peggio fu la prontezza del personale, che con alcuni estintori riuscirono in breve tempo a contenere l’incendio.

Le indagini della Polizia Giudiziaria, condotte analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e i sistemi installati sui mezzi pubblici, hanno permesso di identificare l’anziano, la cui posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.