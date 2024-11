Scoppia la guerra dei cedri centenari

E’ polemica aperta sull’abbattimento, previsto per domani mattina, lunedì 11 novembre, di sei grandi alberi di cedro centenari che si trovano dietro le unità abitative dell’associazione Casa Mia di Udine. Il loro taglio è previsto per fare spazio alla strada di collegamento tra il vecchio parcheggio interno dell’ospedale con quello nuovo in fase di ultimazione in prossimità del padiglione 7. Gli alberi sono alti oltre 15 metri e sono stati giudicati malati dagli Uffici del Comune di Udine, che per questo ne ha autorizzato il taglio.

L’abbattimento è contestato da Legambiente Fvg che ha chiesto l’intervento urgente del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, considerato quello che considera “l’importante valore estetico ed ecosistemico degli alberi” e “l’impossibilità di poter verificare in tempo utile la correttezza del procedimento con il quale l’ ASU FC è stata autorizzata all’abbattimento dal Comune di Udine”.

Anche Italia Nostra Udine si è schierata a difesa degli alberi rivolto un appello all’Azienda sanitaria e all’Università affinché non vengano tagliati. Ha inoltre auspicato che il salvataggio dei cedri sia “il primo passo verso un globale ripensamento della gestione del patrimonio verde del complesso ospedaliero che – a suo parere – va tutelato e valorizzato”.