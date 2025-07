Due auto e un ciclomotore sono stati distrutti da un incendio divampato, per cause in corso di accertamento, la scorsa notte nel cortile di un’abitazione a Premariacco, in via Fiore dei Liberi.

Gli automezzi erano parcheggiati sotto una tettoia, insieme a un furgone che è rimasto lievemente danneggiato.

I Vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri, hanno impedito che le fiamme raggiungessero l’abitazione e la vegetazione circostante.