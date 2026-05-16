Scoppia l’incendio nell’oratorio, evacuate 300 persone

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio, nella struttura della chiesa di Vallenoncello: un incendio è divampato mentre era in corso una festa della comunità alla quale partecipavano circa 300 persone, fra le quali molti bambini.

Due persone sono rimaste lievemente intossicate per inalazioni di fumo e sono state soccorse in codice verde; un’altra decina sono state controllate sul posto, pur non presentando sintomi significativi.

Sul luogo è arrivato l’elicottero di soccorso della Sores, oltre a tre ambulanze e un’automedica.

Stando ai primi accertamenti, le fiamme sono divampate all’esterno della struttura; l’intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che si propagassero all’edificio e ai locali dove era in corso la festa.

L’incendio ha danneggiato parte del materiale che si trovava in un deposito, tra cui tavoli in legno utilizzati per le sagre, e ha mandato in frantumi i vetri delle finestre di alcuni locali della canonica, senza coinvolgere la canonica, la cucina e la sala dell’oratorio.