Scopre linfoma di Hodgkin, l’azienda assume collaboratore dopo la diagnosi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Pensa solo a curarti”. E’ quanto si è sentito dire dall’azienda per cui lavorava, la L&S Italia di Maron di Brugnera, Giuseppe Cannavale, 25enne di Vivaro, quando i medici gli hanno diagnosticato un linfoma di Hodgking.

E’ come se il mondo gli fosse crollato addosso anche perché lui, neo assunto con un contratto da apprendista sottoscritto con Adecco, aveva un duplice pensiero: curarsi, così da poter sconfiggere il tumore, ed evitare di perdere il posto di lavoro.

Aveva immaginato che, di lì a poco, la sua collaborazione con la L&S sarebbe terminata. Lasciandolo senza stipendio e con una macchina, appena acquistata, ancora da pagare. E invece no. L’amministratore delegato della multinazionale lo ha sorpreso.

Dopo il semestre coperto dalla mutua, Giuseppe ha ricevuto una convocazione da parte dell’azienda. Anziché cessare il rapporto di collaborazione, gli è stato detto che lo avrebbe aspettato e che gli sarebbe stato pagato lo stipendio pieno fino a quando sarebbe guarito. Augurandogli, naturalmente, di poter sconfiggere quel cancro, che dal secondo era passato al quarto stadio.

Giuseppe ora sta meglio. Il tumore è in fase di completa regressione e da mercoledì è tornato sul posto di lavoro. Grato a quell’azienda che, in un periodo così buio, non l’ha abbandonato.