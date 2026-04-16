Scossa del ’76 tatuata sul braccio. Alle 21 la storia di Enrico

Guarda il servizio video. Non è friulano e vive a Guidonia, poco distante da Roma. Eppure il terremoto del 1976 non lo dimenticherà mai. A cinquant’anni da allora Enrico Ronci ha addirittura deciso di tatuarsi la scossa del 6 maggio su un braccio.

In Friuli svolse il servizio militare. Arrivò a Udine nell’aprile del 1976, quand’era vent’enne. E nonostante la giovanissima età, non si tirò indietro e da subito si diede da fare, scavando anche con le mani tra le macerie, alla ricerca di sopravvissuti.

Per cinque lunghissimi giorni i genitori lo credettero morto, perché così, per un errore, dissero loro dalla Farnesina.

Alla storia di Enrico Ronci, che a cinquant’anni dal sisma ha aperto il suo cuore a Telefriuli, sarà dedicata la prima parte della puntata di Economy, in onda questa sera alle 21.

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