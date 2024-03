Scossa di 4.6 di magnitudo fa tremare il Friuli

L’Orcolat torna a far paura in Friuli. Una intensa scossa di terremoto è stata avvertita alle 22.19 dalla Carnia alla costa, da Trieste a Pordenone e oltre. La magnitudo del sisma, ricalcolata da un sismologo, è di 4,6. Inizialmente era stata stimata in 4,7. Il movimento tellurico non solo è stato avvertito in tutta la regione, ma anche in Austria e in Veneto. L’epicentro del sisma è stato rivisto a 5 chilometri da Socchieve (Ud), ad una profondità di 10 km. Inizialmente, invece, l’epicentro indicato dal sistema automatico era stato indicato vicino a Tramonti di Sopra (Pn).

In molti hanno riferito di aver sentito un boato prima della scossa, durata alcuni istanti. È saltata la corrente per alcuni secondi in alcuni comuni posti a pochi chilometri dall’epicentro. Al momento non si segnalano danni a cose e persone. Alle 23.39 la centrale dei vigili del fuoco di Udine non aveva ricevuto nessuna richiesta di intervento né segnalazioni di soccorsi o emergenze.

DATA (LOCALE)2024-03-27 22:19:37

MAGNITUDO4.6 ± 0.3

LOCALITÀ5 km SSO di Socchieve (Udine)

TIPO DI LOCALIZZAZIONErivista da un sismologoD

ATA (UTC)2024-03-27 21:19:37LAT.,

LONG.46.3583, 12.8080

PROFONDITÀ (KM)10.22ORID168945