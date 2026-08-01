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Cronaca

Scossa elettrica durante la manutenzione: operaio in ospedale

L'infortunio è avvenuto alle Ferriere Nord di Osoppo.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Attimi di apprensione, ma per fortuna nessuna grave conseguenza, per un incidente sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio all’interno dello stabilimento delle Ferriere Nord (Gruppo Pittini) nella zona industriale di Rivoli di Osoppo.

Un operaio di 29 anni è rimasto folgorato mentre era intento a sostituire la batteria di un macchinario. Il giovane, raggiunto da una scossa elettrica, è stato prontamente soccorso e trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Udine. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza il macchinario.

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