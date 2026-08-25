Scossa elettrica in casa, paura per un giovane turista

Un pomeriggio d’estate segnato dalla paura, ma fortunatamente finito senza gravi conseguenze, quello vissuto oggi a Cima Sappada. Un giovane turista è rimasto vittima di una scossa elettrica all’interno dell’abitazione che la sua famiglia ha acquistato di recente per trascorrere le vacanze.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Santo Stefano di Cadore e i sanitari del 118. Nonostante il grande spavento e la dinamica dell’incidente, le condizioni del ragazzo non hanno destato particolari preoccupazioni: il giovane è infatti riuscito a uscire dalla casa sulle proprie gambe ed è stato affidato al personale medico.