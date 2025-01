Sciame di scosse in Carnia, la più intensa con magnitudo 3.9 ad Ampezzo

La terra è tornata a tremare questo pomeriggio in Carnia. Un terremoto di magnitudo 3.9 è stato registrato a 3 chilometri nord-est da Ampezzo alle 14 e 51 di oggi, con una profondità – ricalcolata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – di 7,6 km. Visto l’orario, il movimento tellurico è stato percepito da diversi friulani. Ma segnalazioni sono giunte online persino da Cortina, in Veneto, e dalla Val di Fiemme, in Trentino.

Alla scossa principale ne sono seguite altre tre di minore intensità, sempre con epicentro tra Ampezzo e Raveo, l’ultima delle quali alle 16.32, di magnitudo 2.3. La seconda più intensa è stata quella di 3.3 delle 15.57. Tanta la paura di chi ha avvertito l’attività sismica. Non si segnalano danni a persone o cose.

L’attività tellurica di oggi, segue quella di due giorni fa, quando nelle prime ore di venerdì era stata registrata una scossa di 3.9 gradi Richter. La zona tra Ampezzo e Raveo è una zona sismica che già nel 1700 aveva registrato un terremoto di 5.7 di magnitudo.

DATI PRIMA SEGNALAZIONE POI RICALCOLATA:

Evento n.: 171207

Segnalazione n.: 1

Data: 12/01/2025

Ora: 14:51:39 locale

Area: 2 km WSW di Raveo (Udine)

Lat: 46.4293

Lon: 12.8475

Magnitudo: 3.8

Profondità: 6.0 km

Stazioni utilizzate: 14